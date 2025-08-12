باريس تستضيف لقاءً سريًا: هل ستوافق دمشق على طلب إسرائيل؟

قد يعجبك أيضًا -

من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دِرمر غدًا (الأربعاء) في باريس مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، وفقًا لما ذكره مسؤول أميركي كبير ومسؤولان إسرائيليان مطلعان، للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأضاف المسؤولان الإسرائيلي والآخر الأميركي أن إدارة ترامب تحاول التوسط بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء في جنوب سوريا، من أجل تقديم المساعدة لطائفة الموحدين (الدروز) هناك. وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يلتقي فيها درمر والشيباني تحت رعاية باراك، بعد 25 عامًا من الانقطاع شبه الكامل بين البلدين الجارين.

ويمكن أن يكون الاتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والسورية بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى السويداء خطوة مهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وقد تعطي زخما للجهود الأميركية بغية دفع المزيد من الترتيبات والتسويات بين إسرائيل وسوريا، نحو إمكانية تطبيع العلاقات في المستقبل. وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل طلبت قبل عدة أسابيع إيصال مساعدات إلى السويداء عبر الأردن. إلا أن المملكة رفضت. وللالتفاف على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإسقاط مساعدات إنسانية جوًا.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم طلبوا من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على موافقة الحكومة السورية على إنشاء ممر إنساني من إسرائيل إلى السويداء - على بُعد عشرات الكيلومترات من الحدود. واكد المسؤولون الأميركيون إنهم أثاروا القضية مع الحكومة السورية، التي أعربت عن قلقها من أن تستغل الميليشيات الدرزية في المدينة الممر الإنساني لتهريب الأسلحة. ويراهن المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون على اجتماع باريس، للتوصل إلى اتفاق حول كيفية إنشاء الممر الإنساني بصيغة تُلبي شروط دمشق وإسرائيل.