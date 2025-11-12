مخاوف الإمارات وسبب رفضها المشاركة في القوة الدولية، وما الدور الذي ستلعبه في غزة؟

أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في i24NEWS العبرية، عميحاي شتاين، هذا المساء (الأربعاء) أن الإمارات العربية المتحدة قلقة من حقيقة أن جهات قطرية وتركية، التي تعتبرها جهات ستُمكّن استمرار وجود حماس، تحتل مكانة مركزية في خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

قال مصدر مطلع على موقف الإمارات العربية المتحدة لـ i24NEWS : "هناك جهات تنتمي إلى تيار الإخوان المسلمين وتحتل مكانة مركزية في برنامج إعادة إعمار غزة". هذا التخوف دفع الإمارات العربية المتحدة إلى الإعلان رسمياً هذا الأسبوع أن الدولة لن تكون جزءاً من القوة متعددة الجنسيات ISF التي من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة. وقال أنور قرقاش، مستشار الرئاسة الإماراتية، خلال منتدى النقاش الاستراتيجي في أبوظبي أن :"الإمارات العربية المتحدة لم ترَ بعد إطاراً واضحاً لقوة الاستقرار، وفي مثل هذه الظروف من المرجح أنها لن تشارك في مثل هذه القوة".

القوة الدولية التي تُقام بالتنسيق مع الولايات المتحدة من المتوقع أن تشمل جنوداً من مصر، قطر وتركيا. في الإدارة الأمريكية يأملون بأن تدخل القوة إلى غزة "قريباً جداً"، وحالياً يعملون على مشروع قرار من مجلس الأمن بشأنها يتيح البدء بنشر القوة في قطاع غزة.

الإمارات العربية المتحدة شاركت في العامين الأخيرين في النقاش حول "اليوم الذي يلي في قطاع غزة". الوزير للشؤون الاستراتيجية رون دَرْمِر زار الدولة عدة مرات، وفكرة قوة متعددة الجنسيات بنموذج سيتم وضعه في قطاع غزة تبلورت جزئياً في محادثات أجراها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مع مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة.

في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا يعتزمون المشاركة في خطة "اليوم التالي" في قطاع غزة، لكن بدرجة أكبر في الجانب الإنساني. قال مصدر لقناة i24NEWS: "الإمارات ستركز على المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار ومساعدة إقامة حكم فعّال"، مضيفًا أنه "من الممكن أيضًا أن تساعد الإمارات بطريقة أو بأخرى القوة الدولية المتعددة الجنسيات ISF لوجستيًا، لأن الهدف في الإمارات، رغم المخاوف من تورط جهات داعمة لحماس، هو خلق شيء مختلف فعلاً في قطاع غزة. أن يبدأ هناك شيء جديد."