رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي:"تم تحقيق تقدم كبير في تدمير لواء رفح التابع لحماس"

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي، في بيان اليوم الإثنين، "من الواضح أننا نقترب من النقطة التي سنقول فيها أننا قمنا بتفكيك لواء رفح، إنها حاسمة ليس بمعنى أنه لم يعد هناك إرهابيون، ولكن بمعنى أنها لم تعد موجودة، لا تعرف كيف تعمل كوحدة قتالية ولديها الكثير من الضحايا".

وأضاف"لقد حققنا إنجازات عالية جدًا في القتال في رفح، وأقول لكم إنني أقدر ذلك كثيرًا"وتحدث عن إنجازات مهمة في العمليات العسكرية المستمرة في رفح بغزة، وسلط الضوء على "عدد المسلحين الذين قتلوا، وتدمير البنية التحتية، ورسم الخرائط على نطاق واسع وتدمير الأنفاق تحت الأرض".

واشار هاليفي إلى أنه "حقيقة أن الفرقة 162 تسيطر الآن على محور فيلادلفيا من البحر إلى المثلث الحدودي أمر مهم للغاية لإغلاق خط أنابيب الأكسجين التابع لحماس من أجل التهريب في المستقبل، ونحن الآن نتعامل مع الأصول الموجودة تحت الأرض".

وأشاد بمهنية وتفاني القوات، وحثهم على مواصلة مهمتهم: "سوف تهتمون حتى نهاية المهمة هنا، بقتل أكبر عدد ممكن من الإرهابيين، وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية في المستقبل. ما يحدث هنا مثير للإعجاب للغاية على المستوى المهني، استمروا في ذلك.

خلال تقييم الوضع الذي أجري الليلة الماضية (الأحد) مع كبار القادة العسكريين، بما في ذلك اللواء يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية، والمقدم إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162، أعرب هاليفي عن تفاؤله القوي بشأن التقدم المحرز ضد لواء رفح. .