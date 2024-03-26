وفاة نجل أمير تنظيم القاعدة جراء حريق في منزله باليمن

أعلنت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، عن وفاة خالد محمد زيدان، نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل.

وقالت المصادر، أن نجل أمير تنظيم القاعدة المعروف بـ"سيف العدل"، ويدعى خالد محمد صلاح الدين زيدان، توفي في اليمن، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان متأثراً بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق نشب في بيته قبيل شهر رمضان.

وتداول نشطاء محليون أنباء شبه مؤكدة، عن وفاة نجل زعيم القاعدة، جراء إصابته بحروق خطيرة، في حريق اندلع بمنزله بإحدى قرى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، قبل شهر رمضان بيومين.

وأشارت المصادر إلى أن الصريع كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، نظراً لعدم تأهله للأمور العسكرية والقيادية.

وكان خالد زيدان قد وصل إلى اليمن في العام 2015م وهو في سن الـ20 من عمره، بعد أن اختار الهجرة إلى اليمن ضمن اتفاق بين القيادة العامة للتنظيم والاستخبارات الإيرانية، المعروفة رسميا بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني، وقام حينها فيلق القدس بتولي عملية النقل البحري.