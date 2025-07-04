إيران ترغب في حل دبلوماسي: "لكننا نحتاج لإجابات من الولايات المتحدة"

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قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، "نحن نرغب في الحلول الدبلوماسية، لكن القضية الأهم بالنسبة لنا هي أن نحصل على إجابة من الولايات المتحدة بشأن مسألة أساسيه وهي: عليهم أن يقنعونا بأنهم لن يستخدموا القوة العسكرية مرة أخرى خلال فترة التفاوض، وهذا أمر ضروري لبلادنا كي نتمكن من اتخاذ قرار مدروس بشأن مستقبل المفاوضات"، وتابع "تواصل سفيرنا في فيينا مع المدير العام للوكالة، وبيّن له موقفنا بشكل واضح".

وأكد عضو الوفد الإيراني للتفاوض على أنه "سنوقف تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن "ذلك يعتمد على مجموعة من الأمور، من بينها تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان تعاون منتظم وسلس مع الوكالة". وبين مجيد تخت روانجي أنه "قبل حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل، كان المفتشون يزورون المواقع التي تحتوي على اليورانيوم عالي التخصيب، ولذلك كانوا مطلعين بشكل كامل على حالة هذه المواد".

جاءت تصريحات المسؤول الإيراني، فيما أعلن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهم غادروا إيران، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أوقفت طهران رسمياً تعاونها مع الوكالة، في حين دعا مدير الوكالة إلى ضرورة مناقشة طهران في استئناف أنشطة المراقبة على المنشآت النووية.

وذكرت الوكالة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن فريق مفتشي الوكالة غادر إيران اليوم بأمان متجهاً إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد بقائهم في طهران طوال فترة النزاع الأخير.