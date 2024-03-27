الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل عدد من المسلحين في جنوب لبنان

أفادت شبكة الميادين اللبنانية عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم في جنوب البلاد نسب إلى إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولان أمنيان كبيران الخبر لوكالة رويترز.

وقالت الشبكة اللبنانية إن "الهجوم وقع في بلدة الهبارية واستهدف مركز المجموعة الطبية الإسلامية، وأجريت عمليات بحث عن المفقودين تحت الأنقاض الناجمة عن الحدث".

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن طائراته المقاتلة قصفت مبنى عسكريا في منطقة الهبارية، مستهدفة مسلحا كان له دور في التخطيط لهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية وكان مرتبطا بـ "المجموعة الطبية الإسلامية".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد تم القضاء على الهدف مع مسلحين آخرين كانوا في المبنى.

في غضون ذلك، أصدر حزب الله بيانا أدان فيه "الهجوم على المركز الطبي الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص". وشدد التنظيم: "نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون عقاب ودون رد".