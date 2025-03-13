"القيادة السورية الحالية تحكمها العقلية الجهادية والاتفاق مع قسد غير قابل للتنفيذ"

تطرق د.يسري خيزران المحاضر المختص بشؤون الشرق الأوسط خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله الى الإدارة السورية الحالية وقال إنها "جهادية بامتياز" وإن "الاتفاق الموقع مع قسد غير قابل للتطبيق".لمتابعة مداخلته يمكن مشاهدة الفيديو

وقال خيزران إن الإدارة السورية الحالية "إفراز للقاعدة والدولة الإسلامية وجبهة النصرة ، أحرار الشام وهيئة تحرير الشام ، هناك تجاهل تام للبراغماتية التي تمثل الإدارة السياسية الحالية في سوريا، هذا البراغماتية لا تعني بأي شكل من الأشكال أنه يوجد اعتدال بالتوجه الفكري لهذه القيادة، فهي قيادة جهادية بامتياز، لكنها تمارس شكلا من أشكال الدجل السياسي وعلى الصعيد الداخلي، هذه تنظيمات جهادية ميلشياوية تحكمها العقلية الجهادية التكفيرية، فهذا لم يتغير حتما، وبرز في الأحداث التي وقعت مؤخرا في الساحل السوري الذبح كان على الهوية".

وبخصوص مواجهة إسرائيل، "فهي لا تمتلك القدرات على القيام بذلك ، لديهم نوع من الانفتاح نحو الخارج وتوجه بالايدلوجية الإسلامية التكفيرية في الداخل، وهذا لا ينعكس فقط في الساحل، فإنما منذ تولي الشرع حتى الآن كل سياسته تقوم على اللون الواحد ، لا يوجد بالحكومة أي تمثيل لمكونات الشعب السوري ، الجيش الذي أنشأه يستثني آلاف الضابط السوريين"

كما علق على الاتفاق الموقع مع قسد وقال إن "الاتفاق الموقع مع قسد ، غير قابل للتطبيق بالمطلق لا يمكن حل المشكلة الكردية في سوريا بلقاء واحد وتوقيع اتفاق من 6 أو 7 بنود ، لقد سارع الشرع الى توقيع الاتفاق بعد أحداث الساحل عندما بدأ يشعر بالقلق من انفلات الوضع وأن هناك تحول بالموقف الدولي من حكومته ما دفعه الى توقيع اتفاق على وجه السرعة وهو لن يطبق في 2025 أو 2026".

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