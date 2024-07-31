أفادت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية (الأربعاء) عن مصادر إيرانية أن المبنى الذي كان يقيم فيه القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل هنية، تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من مبنى مجاور.

وأعلنت حركة حماس هذا الصباح في بيان عن اغتيال هنية في طهران. وأضافت أن "رئيس المكتب السياسي قتل في مقر تواجده في طهران بهجوم صهيوني وذلك بعد مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني".

في هذه الأثناء، وعلى خلفية ردود الفعل، يهدد مسؤولون إيرانيون كبار بالرد على مقتل مسؤول كبير في حماس في عمليات خاصة “وهو ما سيدفع إسرائيل للندم ”، جاء هذا وفقا لتصريحات الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة. كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل وكتب على حسابه (تويتر سابقا) قائلا: "هذا الاغتيال عمل حقير يهدف إلى تعطيل القضية الفلسطينية. ولن تتمكن البربرية الصهيونية من تحقيق أهدافها كما فعلت حتى الآن".