الولايات المتحدة تصدر تحذيرات السفر إلى إسرائيل ، وتطلب من رعاياها تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تحذيرًا من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، بالتزامن مع إصدار السفارة الأمريكية في إسرائيل، حيث حثت رعاياها هناك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع.

كما نُصح المواطنون الأمريكيون "بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني ​​الشخصي"، نظرًا "للوضع الأمني ​​المتطور حاليًا، بما في ذلك استئناف الإنذارات الحمراء والمظاهرات واسعة النطاق".

وقالت السفارة في تنبيه نُشر على موقعها الإلكتروني: "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة... كونوا على دراية بمحيطكم".

جاء هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان، بعد اعتراض صواريخ أُطلقت عبر الحدود في وقت سابق السبت.

كما شهدت إسرائيل سلسلة من التظاهرات الحاشدة في الأيام القليلة الماضية احتجاجاً على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأشار البيانان إلى تصاعد المخاطر الأمنية وسط تجدد الهجمات الصاروخية من قبل الجماعات الجهادية، حماس وحزب الله والحوثيين، بالإضافة إلى الاحتجاجات ضد الحكومة.