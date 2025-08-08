رئاسة السلطة الفلسطينية: "موافقون على تولي حكم غزة بدعم عربي ودولي"

قد يعجبك أيضًا -

قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الجمعة، إن "جهود السعودية وفرنسا بشأن حل الدولتين أتت ثمارها"، مشيراً إلى "موافقة السلطة الفلسطينية على تولي حكم غزة بدعم عربي ودولي"، وأضاف"هناك تفاهماً فلسطينياً عربياً بشأن اليوم القادم في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "المواقف الأوروبية حول فلسطين مشجعة رغم أنها متأخرة. وهناك اتصالات جارية وجهد متواصل لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأكد ابو ردينة على أن "ما تقوم به إسرائيل في القدس والضفة الغربية خطير جداً. وسنواصل ممارسة الضغوط الدولية في سبيل وقف الحرب في غزة"، وتابع "الموقف الأميركي ما زال داعماً لحرب إسرائيل على غزة، مشدداً على أن "على واشنطن مسؤولية كبرى، وهي قادرة على وقف الحرب"