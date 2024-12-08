مسؤول سوري لـ i24NEWS: "الضربات الإسرائيلية ساعدتنا على التحرر"

سقوط الرئيس السوري بشار الأسد: بعد أن تمكنت فصائل المعارضة من دخول دمشق ليلة أمس (الأحد) وإعلانهم إسقاط النظام بعد 24 عاماً،تحدث رئيس جبهة الإنقاذ السورية، فهد المصري، مع محلل الشؤون العربية في i24NEWS العبرية، باروخ ياديد، وأخبره بـ "مساهمة" إسرائيل في هذه الأحداث الدراماتيكية.

وقال المسؤول :"لولا الضربات التي أنزلتموها بحزب الله وإيران، لم نتمكن من تحرير سوريا. شكرا إسرائيل. هذا نصر إسرائيلي، أيها الإخوة والجيران.. سلام المحبة والاحترام. هذا صباح النصر!". وقال المصري في وقت لاحق: "سنبني السلام معكم".

ويشار إلى أنه، في الساعات الأولى من الصباح وصلت قوات المعارضة السورية إلى دمشق وأعلنوا إسقاط نظام الأسد بعد 24 عاماً. وفي الوقت نفسه، ترددت أنباء عن أن الرئيس السوري غادر البلاد ولم يعرف مكانه. في الوقت نفسه، وبحسب تقارير أجنبية، تمركزت قوات مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في القنيطرة لمنع قوات المعارضة من الوصول إلى الحدود بين البلدين. كما أُعلن أن سلاح الجو الإسرائيلي مهاجمة مستودعات أسلحة استراتيجية ومستودعات ومختبرات أسلحة كيماوية في محيط العاصمة السورية.