سوريا: إحباط عملية تهريب أسلحة من طرطوس ومصادرة الأسلحة والصواريـخ قبل دخولها الأراضي اللبنانية

أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة طرطوس بسور يا، مساء اليوم الجمعة، عن "إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريـخ قبل دخولها الأراضي اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، التابع لإدارة العمليات".

وجاء الإعلان عن إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان بعد يوم واحد من نفي قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع وجود إيران وحزب الله في سوريا، وهو ما تستخدمه إسرائيل ذريعة للتوغل داخل الأراضي السورية، قائلاً: "إن تقدم إسرائيل في المنطقة كان بسبب وجود الميليشيات الإيرانية و(حزب الله)"، وتابع" بعد تحرير دمشق، أعتقد أنه لم يعد لهم أي وجود. ولم تعد هناك ذرائع تستخدمها إسرائيل، اليوم، للتقدم في المناطق السورية، بما في ذلك المنطقة العازلة

وأظهرت صورٌ نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صواريخ وأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، دون أن تُعلن السلطات السورية الجهة المسؤولة عن هذه الشحنة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، أن "حزب الله يحاول سحب السلاح المخزَّن في سوريا إلى لبنان، وتحديداً من منطقة القصير التي كان يسيطر عليها الحزب منذ 2013"

وفي السياق قال مسؤول أمني في منطقة القصير، إن "الاشتباكات التي شهدتها المناطق الحدودية تتعلق بملاحقات مجموعات تهريب، وصراعات بين عصابات التهريب على جانبَي الحدود".

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