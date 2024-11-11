محمد بن سلمان يهاجم إسرائيل:"ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة"

انعقدت اليوم (الإثنين) في الرياض قمة عربية إسلامية حول غزة ولبنان، بمشاركة: محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ملك الأردن عبد الله الثاني، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي أردوغان.

وألقى بن سلمان كلمة افتتاحية، صرح خلالها: "المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في الحفاظ على الأمن العالمي وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدم مهاجمة أراضيها. وتجدد المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها المطلق لـ’جريمة الإبادة الجماعية’ التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

في غضون ذلك، تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أيضا خلال القمة، قائلا: "إن الواجب العربي والإسلامي والإنساني والأخلاقي يحتم علينا إظهار أعلى مستويات التضامن، في مواجهة التحديات وبعد فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان. ونحن نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بتنفيذ القرارات الدولية".

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "يجب علينا فوراً تكثيف الجهود لكسر الحصار عن غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية ودعم سيادة لبنان ووقف الحرب ضده. ويجب علينا مضاعفة الجهود بشكل فوري لكسر الحصار على غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية ودعم سيادة لبنان ووقف الحرب ضده".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "سنقف ضد مخططات إنهاء القضية الفلسطينية، سواء كان ذلك بتهجير السكان المحليين أو نقلهم بالقوة أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للسكن، هذا أمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف، والشرط الضروري لتحقيق الاستقرار هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسنقف ضد مخططات إنهاء القضية الفلسطينية، سواء كانت تهجير السكان المحليين، أو نقلهم بالقوة أو تحويل القطاع إلى مكان غير مناسب للسكن، فهذا أمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف، والشرط الضروري لتحقيق الاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

الرئيس التركي أردوغان:"هناك خطوات يمكن اتخاذها ضد إسرائيل، يجب حظر تلقيها الأسلحة ووقف التجارة معها، ويجب عزل إسرائيل في الساحة الدولية طالما أنها لم توقف عدوانها"