توقيف نجل الداعية القرضاوي الشاعر عبد الرحمن القرضاوي في لبنان: أبرز التفاصيل والمستجدات

ذكر صحيفة "الشرق الأوسط" أن سبب توقيف نجل الداعية يوسف القرضاوي الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، التابع للإخوان المسلمين بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري، وتم تعميمها عن طريق الانتربول، وكان جهاز الأمن العام اللبناني أوقف القرضاوي السبت الماضي عند دخوله لبنان قادما من سوريا عند معبر المصنع الحدودي.

