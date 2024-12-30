توقيف نجل الداعية القرضاوي الشاعر عبد الرحمن القرضاوي في لبنان: أبرز التفاصيل والمستجدات

ذكر صحيفة "الشرق الأوسط" أن سبب توقيف نجل الداعية يوسف القرضاوي الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، التابع للإخوان المسلمين بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري، وتم تعميمها عن طريق الانتربول، وكان جهاز الأمن العام اللبناني أوقف القرضاوي السبت الماضي عند دخوله لبنان قادما من سوريا عند معبر المصنع الحدودي.

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النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، كشف سبب توقيف القرضاوي الابن وقال بتصريحه لصحيفة الشرق الأوسط إنه"موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب".

وأوضح الحجار أنه سيقوم باستجوابه اليوم الاثنين بموجب الأصول القانونية وسيطالب من مصر، إرسال طلب استرداده لدراستها، واتخاذ القرار حول قضية التسليم من عدمه. ونفى الحجار الأنباء عن ممارسة أنقره ضغوطات لتسليمه لكونه يحمل الجنسية التركية.

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وذكرت وسائل إعلامية أيضا أن الإمارات تقدمت بطلب تسليمه إليها، بحجة أنه مدان عندها بنفس الجرائم المحكوم عليه بها في مصر، وسيعرض القرضاوي على القضاء اللبناني غدا الثلاثاء.

وزار القرضاوي سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، ووثق زيارته الى المسجد الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، وذلك بتسجيل مصور وزعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه خلال محاولة اجتياز معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.