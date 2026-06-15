كشفت الليلة (الاثنين) في ايران عن تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة المتوقع توقيعه يوم الجمعة في سويسرا. منه تظهر قائمة المطالب الرسمية والكاملة للجمهورية الإسلامية من أجل بدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وحلفائها.

الخطة الإيرانية، التي تتضمن 14 بندًا صارمًا، تضع شروطًا أساسية واضحة قبل بدء المحادثات، وعلى رأسها وقف تام للقتال، رفع الحصار الاقتصادي والبحري، وتعويضات بمئات مليارات الدولارات.

وفقًا للوثيقة، إيران تطالب أولاً بوقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. إلى جانب ذلك، تضع طهران شرطًا لا يمكن تجاوزه، وهو أن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل تنفيذ الخطوات التالية: رفع كامل للحصار البحري خلال 30 يومًا، تعليق العقوبات على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية، والإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة قبل بدء المناقشات.

الإطار للمفاوضات والمطالب من الولايات المتحدة

انسحاب عسكري وعدم التدخل: التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، احترام سيادتها، وسحب قواتها العسكرية من المناطق المجاورة للدولة. خلال فترة التفاوض التي تمتد 60 يومًا، تلتزم الولايات المتحدة بعدم إرسال قوات إضافية إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة.

حزمة إعادة التأهيل الاقتصادي: ستُطلب من الولايات المتحدة وحلفائها تقديم خطط لإعادة تأهيل إيران بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار.

حرية الملاحة والموارد المالية: إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً تحت ترتيبات إيرانية، منح إيران وصولاً كاملاً إلى مواردها المالية، والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة خلال فترة المفاوضات.

الاتفاق النهائي: رفع كامل للعقوبات وإزالة برنامج الصواريخ من جدول الأعمال

الإيرانيون يقترحون نافذة زمنية من ستين يوماً للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، تتم المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويُنشأ من أجله آلية رقابة خاصة. في إطار هذا الاتفاق، ستجدد إيران التزامها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بعدم إنتاج أسلحة نووية.

في المقابل، سيؤدي الاتفاق إلى إزالة كاملة لجميع العقوبات الرئيسية والثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). توضح طهران بشكل لا لبس فيه أن الاتفاق النهائي سيتناول فقط مصير المواد المخصبة وتخصيبها، وإزالة العقوبات، وخطة التعافي الاقتصادي - في حين أن المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم جماعات المقاومة ستُزال بشكل نهائي وقاطع من جدول الأعمال.

نذكر أنه في وقت سابق من هذه الليلة، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني عن التوصل إلى اتفاق. "الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أُنجزت الآن. تهانينا للجميع! أؤكد بهذا بشكل كامل فتح مضيق هرمز بحرية، وفي الوقت نفسه، أؤكد بهذا رفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. سفن العالم، شغلوا المحركات. دعوا النفط يتدفق!" صرّح ترامب.

فيما بعد، أكد نائب عراقجي ذلك وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وسيتم الإعلان عن وقف القتال على جميع الجبهات الليلة". بالإضافة إلى ذلك، أعلن، خلافًا لتصريحات ترامب، أن إيران لن تشرع في التزاماتها قبل يوم الجمعة. وأضاف أيضًا أن "فترة التفاوض البالغة 60 يومًا بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ فقط بعد أن تفرج الولايات المتحدة عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقًا. قضية البرنامج النووي لن تناقش حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها."