تفاصيل جديدة عن لقاء المبعوث الأمريكي والشيخ موفق طريف

نشر أول – تفاصيل جديدة: التقى المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا، توم براك، اليوم (الأربعاء) بالزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، في فرنسا. مصدر رفيع المستوى ومطلع على التفاصيل أفاد لقناة i24NEWS أن "أبناء الطائفة الدرزية، بقيادة الشيخ طريف، خرجوا من اللقاء بانطباع إيجابي".

بحسب المصدر، ركز الاجتماع بشكل أساسي على فتح الممر الإنساني، وأعرب الأمريكيون عن التزامهم بالتعمق في الحدث ومعالجته. هذا حدث مهم، لأنه للمرة الأولى يستمع مسؤولون مؤثرون عالميا ويعترفون بأبناء الطائفة الدرزية كجهة مركزية. بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التحرك شرعية للاعتراف بأن القضية واسعة النطاق وليست مجرد نزاع داخلي. إضافة إلى ذلك، عُرضت على المبعوث أدلة تثبت أن قوات إدارة الجولاني شاركت في العمليات الدامية بحق الطائفة الدرزية.

بعد عمليات القنل، خرج المئات من الدروز المقيمين في السويداء يطالبون بالاستقلال وتقرير المصير نهاية الأسبوع الماضي.

في الشهر الماضي، سجلت مواجهات عنيفة ودامية في المدينة الدرزية، أودت بحياة نحو ألف شخص.