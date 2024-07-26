بريطانيا تسحب تحفظاتها بشأن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، سحب تحفظاتها بشأن مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأن يوآف غالانت، الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ستارمر في بيان إن "حكومة ريشي سوناك السابقة فشلت في تقديم تحفظاتها إلى المحكمة قبل الانتخابات، وأستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تتابع هذا الاقتراح، بما يتماشى مع موقفنا الطويل الأمد. تاريخ أن هذا سؤال لتقرر المحكمة"

قرار لا يتناسب مع شؤون إسرائيل التي كانت تعول على دعم بريطانيا العظمى للطعن في اختصاص المحكمة: "إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة. إنه قرار خاطئ في الأساس، ومخالف للعدالة والحقيقة. ويقوض حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب."