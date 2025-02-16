انعقاد أو اجتماع للمعارضة السورية تحت إدارة هيثم مناع: اليكم أهم أهداف المؤتمر

عقد اجتماع للمعارضة السورية في جنيف تحت قيادة هيثم مناع وبحضور ألف شخصية سورية، من الخارج والداخل السوري واعتبر الكثيرون الاجتماع أول حكومة معارضة خارجية سورية، كما زار أحمد الشرع طرطوس واللاذقية حاول من خلالها نقل رسالة الى الشعب السوري.

الصحافي من الجولان عطا فرحات قدم لنا معلومات عن الاجتماع :"كان اجتماعا هاما، اعلن عنه قبل أسبوعين وحدد أن يقام بعد مؤتمر باريس، حتى يتم معرفة مخرجات مؤتمر باريس، شمل الاجتماع عددا من الشخصيات بينها شخصيات من داخل سوريا من السويداء ، القامشلي من الساحل السوري، هناك شخصيات شاركت عن بعد".

وتابع "استعرض المشاركون أساسيات الحكم التي يجب أن تكون في سوريا، والنظام الذي يجب أن يمثل الشعب السوري وأن الدين لله والوطن للجميع، وتطرقوا كذلك الى سيئات الحكم الجديد الذي وصل إلى سوريا ، حيث ان حكومة الشرع تمثل اللون الواحد وجميعهم من المقربين منه"

"الكثير من السوريين اعتبروا المؤتمر كحكومة معارضة خارجية تم الإعلان عنها، ففي البيان الختامي للمؤتمر، أكد المشاركون على أن الشرع الذي استثنى 6000 ضابط وجندي سوري انشقوا عن الجيش السوري ولم يدخلهم في الجيش وأحضر الأجانب بدلا منهم"

وعن الأهداف التي صدرت عن المؤتمر:" وتنص ورقة العمل التي صدرت عن المؤتمر، على تشكيل لجنة تتابع القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تحدث على الأرض، كذلك إقامة لجنة لمتابعة الشؤون السياسية ، وقدموا مقترح إعلان دستور مؤقت للبلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، كذلك مشروع اقتصادي، نظرا الى أن الاقتصاد السوري منهك جدا، ويجب بناء جيش سوري وطني لا علاقة له بالسياسة مكرس لخدمة الوطن ، ويجب أن يكون نهضة تربوية في البلاد".

ويشار الى أن الرئيس السوري أحمد الشرع زار منطقة طرطوس واللاذقية اليوم، وعن الرسائل التي حاول تمريرها من خلال هذه الزيارة أفادنا الصحافي فرحات :"استقبل الشرع بهتافات ألله أكبر، حاول من خلال هذه الزيارة بعث رسالة أنه توجد سيطرة وأمان في هذه المحافظات ولا يمكنها أن تخرج من سيطرته ، رغم وجود محافظات كثيرة لا يستطيع الشرع الدخول اليها حتى اليوم أكثر من نصف محافظات سوريا لا يمكنه زيارتها".