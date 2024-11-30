المرصد السوري: "ارتفاع عدد القتلى في إدلب وحلب إلى 327"، و"هيئة تحرير الشام" تعلن "السيطرةعلى مورك بريف حماة"

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد القتلى في إدلب وحلب إلى 327 شخصا" ومن جهتها أعلنمت "هيئة تحرير الشام" والفصائل عن السيطرة على مورك بريف حماة ، فيما أكد الجيش السوري، اليوم السبت، عن "تنفيذ عملية إعادة انتشار في محافظة حلب شمال البلاد، وهدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية صد هجوم شنته فصائل مسلحة على مدينتي إدلب وحلب، روجت لسيطرتها لاحقاً على عدد من الأحياء والمؤسسات الرسمية".

وقال الجيش السوري في بيان: "خلال الأيام المنصرمة، شنت التنظيمات المسلحة المنضوية تحت ما يسمى جبهة النصرة مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب، وخاضت قواتنا المسلحة ضدها معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كيلومتر لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة وأصيب آخرون".

وأقر الجيش السوري بدخول عناصر الفصائل المسلحة إلى حلب، قائلاً: "مع استمرار تدفق التنظيمات عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت هذه التنظيمات خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، ذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدرين عسكريين سوريين قولهما إن سوريا تلقت وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في التصدي للمسلحين. وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.