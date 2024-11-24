معقول ؟! الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائقة مركبة تقود وهي عمياء بصورة تامة

اعتقلت الشرطة مواطنة تبلغ من العمر 38 عاماً من مدينة رهط في الأيام الأخيرة بعد أن تم ضبطها وهي تقود سيارة وهي تعاني من العمى التام وقادت السيارة مع أربعة ركاب آخرين.

في البداية، خلال نشاط عملياتي لشرطة المرور على الطريق 44 جنوب إسرائيل، لاحظ المتطوعون في الأيام الأخيرة سائقة سيارة وهي تتنقل بين المسارات على الطريق. المتطوعون في شرطة المرور احتجزوا السائقة على جانب الطريق الطريق، بعد استخدام التدابير والإعلان عن ضرورة التوقف على جانب الطريق.

وبعد الفحص الذي أجراه متطوعو الشرطة تبين أن سائقة المركبة كانت تقود السيارة وهي تعاني من العمى التام. وتبين أيضًا أنه تم سحب رخصة القيادة منها نهاية عام 2023 بسبب حالتها الصحية وإصابتها بالعمى. وتم استجوابها وإطلاق سراحها بشروط مقيدة، بما في ذلك الإقامة الجبرية.