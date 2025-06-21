خلافا لتعليمات السلطات الإسرائيلية: قناة صينية توثّق مواقع حساسة على منصة"تيك توك"

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في حين تُطالب قيادة الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي والشرطة الجمهور مرارًا وتكرارًا بتجنب التوثيق الفوري لحالات الإنذار وعمليات الإطلاق والسقوط - وفي إطار سياسة رقابة مُشددة ضد القنوات التلفزيونية الإسرائيلية - بثّت قناة تلفزيونية صينية شهيرة بثًا مباشرًا من تل أبيب في الأيام الأخيرة، مُوثّقةً مواقع حساسة في المدينة.

الكاميرا، التي وُضعت على ما يبدو على سطح فندق كارلتون، بثّت لساعات طويلة على تطبيق تيك توك - لملايين المتابعين.

وذكر الجيش الإسرائيلي بأن سيطرته على منصات التواصل الاجتماعي "محدودة، ولكن بعد مناشدتنا - تدخلت شرطة منطقة اليركون، وقبل وقت قصير أزالت القناة البث من تل أبيب".