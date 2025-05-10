وزير الخارجية الإيراني: "يجب منع إسرائيل من امتلاك ترسانة نووية، ونحن لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي"

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، بـ"منع إسرائيل من امتلاك ترسانة نووية"مشيرا إلى أنه "إذا كان هدف الولايات المتحدة من المحادثات، هو حرمان طهران من حقوقها النووية السلمية فلن تتراجع عن أي من حقوقها"، وأضاف: "نحن لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وليس لهذا السلاح أي مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية، ومع ذلك، ينبغي على الدول الغربية، أن تتجنب اتباع المعايير المزدوجة، إذ لا يمكن القبول بأن يمتلك كيان يرتكب الإبادة الجماعية ترسانة نووية".

جاءت تصريحات عراقجي في مؤتمر "الحوار الإيراني-العربي" الذي انطلق في الدوحة تحت شعار "علاقات قوية ومصالح مشتركة"، وقال "إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرماً، لكنها في الوقت نفسه، تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن طهران تواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بحسن نية، مؤكداً أن الاتفاق النووي معها ممكناً إذا كان هدفه منع انتشار الأسلحة النووية.ولفت إلى أنه إذا كان الهدف من المفاوضات ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، فهذا هدف يمكن تحقيقه، أما إذا كانت المطالب غير عقلانية، فعليهم أن يدركوا أن "إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها بأي حال".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن مؤتمر الحوار الإيراني العربي يهدف لدفع مسار التفاهم والتفاعل بين الدول إلى الأمام، موضحاً أن المنطقة التي كانت منذ القدم مهداً لحضارات عريقة، باتت اليوم بحاجة أكبر إلى التفاهم والتعاون المتبادل. وشدد على أن "إيران تؤمن إيماناً كاملاً بأصل ومبدأ الحوار"، مؤكداً على "إصرار طهران على تحقيق التوافق الإقليمي"، مضيفاً أن "التطورات الأخيرة في المنطقة ساهمت في خلق فهم مشترك لمواجهة التهديدات القائمة".