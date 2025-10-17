في أعقاب زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى روسيا، خرجت أصوات معارضة في سوريا لهذه الزيارة ، ذكر أحد القياديين الجهاديين خلالها إن الشرع "بدأ يكتب أيامه الأخيرة"، فيما تداول السوريون بيانا بكثافة طالب باستهداف القواعد الروسية في الساحل السوري

الصحافي من الجولان عطا فرحات قال إن " بيانا موقعا باسم مجموعة إسلامية يطلق عليها "بركان الفرات" تداوله السوريون منذ يوم الأربعاء بكثافة، طالب باستهداف القواعد الروسية في الساحل السوري وأطلقوا عليها ’غزة الشام المباركة’، واعتبر البيان جميع العناصر المحليين التابعين لحكومة الشرع بالعملاء والخونة".

ذكرت هذه القيادة المزعومة تعيين شخص باسم أبو سياف الحموي ، قائدا عسكريا للساحل وأن هذا العنصر التنظيمي يضيف شرعية على الساحل ويريد السيطرة على منطقة الساحل ، مطلقا تحذيرا كيبرا للسكان من عدم الاقتراب لأي مناطق تابعة للروس أو مناطق إدارة وجيش الشرع أو حتى دخول عدة مدن بينها دمشق وحمص ودير الزور، وذلك حفاظا على أرواحهم"

وأضاف فرحات أنه في " يوم الأربعاء أيضا، أعلن عمر رحمون أمين عام "حركة الجهاد الوسطي" هو أول الأحزاب التي نشأت في سوريا بعد حكومة الشرع ، ومن المعارضين له ، "إن الشرع بعد زيارته الى روسيا بدأ يكتب أيامه الأخيرة ، وذلك لأن الحركات الجهادية في سوريا بدأت العمل ضده واعتبرته خارج عنها، وذكر تنظيم القاعدة وحراس الدين وجند الأقصى، وذكر أن تصريحه جاء بعد عقد هذه المجموعات اجتماعا في المليحة بريف دمشق، وأقروا في الاجتماع بأن الشرع بات خارج إطار هذه الفصائل ويجب محاربته".

واختتم فرحات :"نرى أن الفصائل بدأت تتحرك ضد الشرع بعد زيارته لروسيا، وممكن أن نشهد اقتتال داخلي فيما بينها بين مؤيد ومعارض لسياسة الشرع"