الكويت تفجّر ملفًا خطيرًا: شبكة تمويل سرية مرتبطة بإيران وحزب الله

كشفت السلطات في الكويت عن شبكة تمويل سرية واسعة النطاق يُشتبه في قيامها بتحويل أموال إلى جهات إقليمية، من بينها إيران وحزب الله، بحسب ما أوردته وسائل إعلام.

ووفقًا للتقارير، عملت الشبكة لسنوات عبر آليات تمويه، حيث جرى تقديم التحويلات المالية على أنها تبرعات خيرية وأنشطة دينية وتجارية، بهدف إخفاء مصادر الأموال وصعوبة تتبعها.

وأعلنت السلطات توقيف 24 مشتبهًا بهم، جميعهم من المواطنين الكويتيين، فيما تم سحب الجنسية من أحدهم. كما تم رصد ثمانية أشخاص خارج البلاد يُشتبه بارتباطهم بالشبكة، وينشطون في عدة دول.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الخارجية الكويتية إلى تصاعد التوتر مع إيران، متهمةً طهران ووكلاءها بتنفيذ هجمات على منشآت حيوية داخل البلاد، ووصفتها بأنها “اعتداءات مرفوضة”.

وتأتي هذه التطورات في ظل علاقات متقلبة بين الكويت وإيران، حيث تحاول الكويت الحفاظ على توازن دبلوماسي، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات أمنية متزايدة في المنطقة.