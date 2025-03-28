الخزانة الأميركية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة على حزب الله

في إطار استمرار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المكثفة على حزب الله من النواحي السياسية والعسكرية والمالية، أعلنت الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، إنها فرضت "عقوبات الجديدة ضد حزب الله استهدفت 5 أفراد و3 كيانات"

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لمواجهة أنشطة حزب الله وتجفيف مصادر تمويله، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الضغط على الشبكات المالية والداعمين المرتبطين بالحزب.