رسالة أمريكية لحزب الله: "لا تعتمدوا على واشنطن في منع إسرائيل من الهجوم"

نقل مسؤولون كبار في الولايات المتحدة رسالة تحذيرية إلى حزب الله، مفادها أن المنظمة الإرهابية "يجب ألا تثق في أن واشنطن ستكون قادرة على منع إسرائيل من الهجوم" في لبنان. تأتي هذه الرسالة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة لخفض مستوى التوتر بين إسرائيل ولبنان ولمنع تصعيد أوسع يمكن أن يتحول إلى حملة إقليمية شاملة.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لبحث الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح المختطفين. وأكد بلينكن على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدات في جميع أنحاء القطاع بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية. كما أبلغ غالانت عن الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة بعد انتهاء النزاع، مشددًا على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في الشمال والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

وأفادت شبكة "سي إن إن" السبت الماضي بأن مسؤولين كبارًا في إدارة بايدن أكدوا في لقاءات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي، أن واشنطن ستقدم الدعم الكامل لإسرائيل في حال اندلاع حرب واسعة النطاق. وأكد المسؤولون الأمريكيون أنهم سيقدمون كل المساعدة الأمنية المطلوبة لإسرائيل في الحرب ضد حزب الله، رغم أن الجنود الأمريكيين لن يتم إرسالهم للمشاركة في القتال. خلال زيارتهم للعاصمة الأمريكية، التقى ديرمر وهانغبي بعدد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار لشبكة CNN إن الاجتماعات تطرقت إلى سبل تخفيف التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل بهدف منع نشوب حرب شاملة.