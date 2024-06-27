اليمن: استهداف سفينة تجارية بمقذوف قبالة السواحل الغربية

كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أصيبت بمقذوف قبالة السواحل الغربية لليمن، وقالت في مذكرة إن "سفينة تجارية أبلغت أنها أصيبت بمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا نحو غرب الحديدة في اليمن".

وأشارت الشركة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو أضرار حتى الساعة، وأضافت أن "السفينة كانت تبحر جنوبا في البحر الأحمر عندما أصدرت نداء استغاثة.

ومن جانبها، أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو"، أن الهجوم نفذ بـ"عبوة ناسفة يدوية الصنع".

وقالت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية إنها تبلغت أن "السفينة والطاقم بخير والسفينة تواصل طريقها إلى الميناء التالي".