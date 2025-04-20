تقرير: أبو مازن يمهد الطريق أمام حسين الشيخ ليصبح نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية

صرح مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم لشبكة "قدس" الفلسطينية إن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يمهد الطريق أمام حسين الشيخ (الأمين العام السابق لمنظمة التحرير) ليصبح نائبا له.

وبحسب التقرير، عيّن أبو مازن لجنة تحضيرية من المفترض أن تعقد اجتماعات مع كافة الأطراف وأعضاء اللجنة التنفيذية للسلطة الفلسطينية، لإبلاغهم بالموقف الرسمي من انتخاب حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية.

وأفيد أيضاً على أن الأصوات في منظمة التحرير الفلسطينية منقسمة بشأن آلية التصويت، حيث قال أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إن "المجلس المركزي غير مخول باختيار منصب نائب الرئيس".

وتطرق التقرير الى الخلاف الداخلي بين مسؤولي السلطة الفلسطينية حول مدى ملاءمة الطريقة التي يحاول بها أبو مازن الدفع لترشيح حسين الشيخ لمنصب نائبه، فضلاً عن الانتقادات بأن رئيس السلطة الفلسطينية ونائبه لا يمكن أن يكونا من نفس الحركة.