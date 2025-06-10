صواريخ دقيقة من على بعد مئات الكيلومترات وطاقم من المقاتلات : تفاصيل جديدة عن الهجوم في اليمن

تفاصيل إضافية عن الهجوم الذي نفذته البحرية صباح اليوم (الثلاثاء) ضد الحوثيين في اليمن: بدأت العملية حوالي الساعة السابعة صباحاً، عندما هاجمت بارجة صواريخ "ساعر 6" وسفن أخرى أرصفة ميناء الحديدة بصاروخين دقيقين بعيدي المدى - من مسافة مئات الكيلومترات.

وتمت مهاجمة هذه الموانئ تحديدا لأنه بنظر إسرائيل تُستخدم هذه الموانئ التي "تعرضت للهجوم كغطاء لنقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى الحوثيين. ويشكل هذا عقبة كبيرة عند مدخل اليمن، الذي تصل إليه السفن التجارية من المحيطات. بعضها يحمل بضائع، والبعض الآخر يحمل معدات قتالية للجيش - مئات الصواريخ التي أُطلقت في البحر الأحمر، وعشرات الصواريخ أرض-أرض التي أُطلقت على إسرائيل". الهدف من الهجوم:" تدمير البنية التحتية نفسها، حتى تدرك الجهات الدولية التي تنقل البضائع أن هذه منطقة قتال، وتقلل من دخولها إلى الموانئ".

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يرى الجيش الإسرائيلي أن الهجوم كان أوليًا وتمهيديًا، وأن شاييطت 3 مسؤوله عن تنفيذه. سفن ساعر 6 مزودة بقدرات لحماية الأصول الاستراتيجية - بما في ذلك هجوم مثل الذي نُفذ هذا الصباح باستخدام صواريخ طويلة ودقيقة. ليس من المؤكد أنها ستعود - وقد تكون هناك عمليات أخرى لاحقًا.

لقد تعرضت أرصفة الميناء نفسها لهجمات إسرائيلية في الماضي - لكنهم مهتمون بضربها مجددا ، والرسالة موجهة إلى شركات الشحن. صاروخان وجها، مع كمية من المتفجرات والرؤوس الحربية ذات التأثير المطلوب. سبب النشر غير المعتاد لتفاصيل الهجوم: أسلحة دقيقة وبعيدة المدى توضح فورًا أن هذه لم تكن عملية نُفذت من الجو.

معلومة مثيرة للاهتمام: ما يقرب من ربع المقاتلين الذين نفذوا الهجوم والمتواجدين الآن قبالة سواحل اليمن - هم مقاتلات.