دمشق تؤكد تمسكها بوحدة سوريا وخلافات مستمرة مع قسد

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تزامنا مع زيارة قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي إلى دمشق، برعاية أميركية ومشاركة المبعوث الأميركي الخاص، لبحث سبل تنفيذ اتفاق آذار الماضي وظهور خلافات حاده بين الطرفين اصدرت حكومة دمشق بيان شددت من خلاله التزامها الثابت بوحدة وسلامة الأراضي السورية، مرحّبة بأي مسار يعزّز السيادة الوطنية، ومجددة رفضها القاطع لأي مشاريع انفصالية أو فدرالية.

البيان دعا "قسد" إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وأن انضمام المقاتلين يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية للدولة. مطالب بعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق الشمال الشرقي، لضمان الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

لكن رغم الاتفاق، لا تزال هناك ملفات عالقة، أبرزها المطالب الكردية بالاعتراف بخصوصيتهم ضمن دولة لا مركزية، وهو ما ترفضه دمشق رفضاً قاطعاً، إلى جانب رفض الأكراد الانضمام الكامل لألوية الجيش السوري، وتمسكهم بالبقاء كقوة محلية ضمن منظومة الدفاع.

كما تتشابك الخلافات حول تقاسم الموارد الطبيعية، لا سيما النفط والغاز في دير الزور والحسكة، فضلاً عن ملف سجون عناصر داعش، الذي يحظى باهتمام دولي من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

فهل ستنجح واشنطن في تقارب بين قسد وحكومة دمشق ونزع فتيل الخلاف؟ هذا ما ستؤكده الأيام القادمه