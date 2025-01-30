الإعلان عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين خلال اشتباك مع مسلحين في مخيم جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل الرقيب ليام حازي (20 عاما) وهو مقاتل في دورية "حاروف" خلال اشتباك في جنين، وذلك في إطار العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الى 842 جنديا.

ووفقا للبيان فإنه بعد فترة وجيزة من الساعة 11:00، دخلت قوة من "حاروف" لإجراء عمليات تمشيط في مخيم جنين، واصطدمت خلالها مع مسلحين، ما أسفر عن إصابة سبعة مقاتلين- أحدهم إصابته خطيرة وثلاثة متوسطة وواحد طفيفة.

,ونقل ستة من المصابين بمروحية لتلقي العلاج في المستشفى، لكن الطواقم الطبية اضطرت الى الإعلان عن وفاة أحدهم. وبعد اخلائهم هاجمت مقاتلة حربية قرب المبنى، ومن المتوقع أن تداهم قوة المكان بهدف الحصول على أدلة.