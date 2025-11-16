نائب إسرائيلي:"تسليم سيناء الى مصر قاد الى السابع من أكتوبر"

قال عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، تسفي سوكوت، في مقابلة صباح الأحد مع إذاعة 103fm، إن تجربة إسرائيل مع اتفاقية السلام مع مصر لم تمنع تدفق الأسلحة إلى غزة، ما أدى إلى أحداث 7 أكتوبر. وأضاف: "أعطينا سيناء مقابل السلام، لكن في النهاية تم استخدام هذه التسويات لنقل الأسلحة التي استُخدمت ضدنا. الدرس هنا أن السلام على الورق لا يعني بالضرورة وقف الهجمات، ويجب أن نكون قادرين على التصرف ضد أي تهديد فورًا".

وتطرق سوكوت إلى موقف إسرائيل تجاه سوريا، مشيرًا إلى أنه "في سوريا لم نوقع على اتفاق سلام ولم نسلم أي أراضٍ، لذلك يمكننا الرد على أي تهديد ضد إسرائيل بشكل مباشر". وأضاف: "المحصلة العملية واضحة: في أماكن وقع فيها سلام جزئي أو كامل، مثل مصر، رأينا أن الطرف الآخر لم يتخلَ عن أعمال العداء. لذلك لدي شكوك كبيرة بشأن أي اتفاق سلام محتمل مع السعودية، الذي قد يقتصر على تصريحات جميلة على العشب بينما يواصلون العمل ضدنا".

كما انتقد سوكوت صمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجاه اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، واصفًا ذلك بـ"فضيحة واضحة"، مطالبًا برد عملي على الأرض، ومشدّدًا على أن "على الجميع أن يفهم أن دولة فلسطينية لن تقام أبدًا على أرضنا".

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، أوضح سوكوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أحب إسرائيل بشكل غير مسبوق، لكنه عمل دائمًا وفق مصالح بلاده"، مشيرًا إلى أن مصالح الولايات المتحدة، مثل مواجهة الصين، قد لا تتطابق دائمًا مع مصالح إسرائيل.