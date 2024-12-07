وزير الخارجية الروسية:"موسكو ستتصدى لهيئة تحرير الشام السورية، بكل الوسائل الممكنة"

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف على هامش منتدى الدوحة في قطر، اليوم السبت، إن "موسكو ستتصدى لهيئة تحرير الشام السورية، بكل الوسائل الممكنة"، وأضاف إن "هجوم المسلحين جرى التخطيط له مسبقاً منذ فترة، ويمثل محاولة لتغيير الديناميكيات على الأرض في سوريا". بحسب ما أوردته وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة عن الوزير الروسي قوله: "سنعارض هذا بكل طريقة ممكنة، وسندعم السلطات السورية الشرعية. وفي الوقت نفسه، بالطبع، سنعمل بنشاط على تعزيز الحاجة إلى استئناف الحوار مع المعارضة".