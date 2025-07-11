مسؤول تركي لـ i24NEWS: "إحراق حزب العمال الكردستاني للأسلحة نقطة تحول نحو مستقبل خالٍ من الإرهاب"

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في خطوة رمزية لكنها مهمة نحو إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بدأ مقاتلو الحزب (PKK) تسليم أسلحتهم قرب مدينة السليمانية شمال العراق، اليوم الجمعة، وشوهد المقاتلون وهم يضعون أسلحتهم في مرجل ضخم أُشعلت فيه النيران.

وقال مسؤول تركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ i24NEWS: "إن إلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني للسلاح في السليمانية - وهو إنجاز بارز في المرحلة الثالثة من عملية نزع السلاح والتفكيك الجارية - يمثل خطوة ملموسة ومرحب بها نحو إنهاء حملة العنف التي شنتها الجماعة على مدى عقود".

وتابع "نعتبر هذا التطور نقطة تحول لا رجعة فيها - فرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خالٍ من الإرهاب. وتبقى تركيا ملتزمة بدعم جميع الجهود التي تُعطي الأولوية لنزع السلاح والاستقرار والمصالحة الدائمة في المنطقة".

من المفهوم أن المسلحين الذين يسلمون أسلحتهم سيبقون في العراق ويتعهدون بوقف جميع أنشطة حزب العمال الكردستاني. ومنذ أن شنّ حزب العمال الكردستاني تمرده ضد تركيا عام ١٩٨٤، أودى الصراع بحياة أكثر من ٤٠ ألف شخص.