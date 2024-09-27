مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة:"أكثر من 30 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا في الأيام الأخيرة"

ذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها ، اليوم الجمعة، أن "أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم من السوريين، عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا خلال الـ 72 ساعة الماضية، وسط تصاعد العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله".

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وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، إن "حوالي 80 في المئة من الأشخاص الذين يعبرون الحدود هم سوريون و20 في المئة لبنانيون"، وتابع "ما يقرب من نصفهم من الأطفال والمراهقين، وأن عدد الرجال الذين يعبرون الحدود أقل من عدد النساء".

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وأشار إلى أن "الأشخاص يغادرون بلدًا في حالة حرب إلى بلد آخر في صراع منذ 13 عامًا، وهو خيار صعب للغاية. سيتعين علينا أن نرى في الأيام المقبلة كم من الآخرين سيفعلون الشيء نفسه."

إلى ذلك، أكدت أنها تعمل على تقديم المساعدات الإغاثية وخدمات الحماية، مشددة على الحاجة إلى التضامن العالمي والعمل لمساعدة المجتمعات المتضررة.

بدورها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن "أكثر من 90 ألف شخص اضطروا خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر/أيلول الجاري إلى ترك منازلهم جنوبي لبنان، والبحث عن ملجأ في أجزاء أخرى من البلاد".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أمس أن "أكثر من 70 ألف نازح وصلوا مراكز إيواء في البلاد، هرباً من القصف الإسرائيلي في الجنوب والبقاع (شرقا)". وأكد وزير الداخلية بسام المولوي في مؤتمر صحفي أن "مساعدات المنظمات الدولية غير كافية".

كما أشارت السلطات إلى أن "31 ألف شخص نزحوا إلى سوريا منذ بدء الغارات الإسرائيلية، فيما أوضحت لجنة الطوارئ اللبنانية أن أكثر من 16100 لبناني دخلوا سوريا"