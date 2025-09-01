السويداء محاصرة وخطف النساء يتصاعد ونساء الجولان يعتصمن دعما لأهالي السويداء

قد يعجبك أيضًا -

للأسبوعِ السابعِ على التوالي، تتواصلُ الاحتجاجاتُ في السويداءِ، وسْطَ حصارٍ خانقٍ وتصاعُدٍ خطيرٍ في عمليّاتِ خَطْفِ النساءِ، وفقًا للمرصدِ السوريِّ لحقوقِ الإنسانِ، الذي كشفَ أرقامًا صادمةً وسطَ تحذيراتٍ من انفجارٍ أمنيٍّ يُهدّدُ الجنوبَ السوريّ.

منذُ الثالث عشرَ من تموزَ، لا تهدأُ ساحاتُ السويداءِ. مظاهراتٌ شبهُ يوميّةٍ تُندّدُ بسيطرةِ الحكومةِ الانتقاليّةِ، وتُطالِبُ برفعِ قبضتِها الأمنيّةِ بشكلٍ كاملٍ، مع تأكيدِ الأهالي على قدرتِهم على حمايةِ محافظتِهم بأنفسِهم.

المطالبُ تمتدُّ أيضًا إلى استعادةِ القرى التي لا تزالُ تحتَ سيطرةِ الميليشيات، بحسبِ مصادرَ محليّةٍ، وإطلاقِ سراحِ المختطفينَ، وتعويضِ المتضرّرينَ من التهجيرِ والتدمير.

بينَ هذا وذاكَ، اعتصامٌ لسيّداتٍ مُتزوّجاتٍ من أبناءِ السويداءِ في الجولانِ وجرمانا، في ساحةِ سلطانِ الأطرشِ وسطَ قريةِ بقعاثا، ومناشداتٌ للمجتمعِ الدوليِّ بالتدخّلِ للإفراجِ عن المخطوفاتِ.

المرصدُ السوريُّ وثّقَ مئتينِ وإحدى وتسعينَ حالةَ خَطْفٍ لنساءٍ منذ منتصفِ شهرِ تموزَ:

اثنتانِ وأربعونَ أُطلقَ سراحُهُنَّ، بينما قُتِلَتْ أربعَ عشرةَ منهنّ، وامرأتانِ ما زالتا في سجنِ عدرا، ومئتانِ وخمسٌ وثلاثونَ بقينَ مجهولاتِ المصيرِ حتى اللحظةِ.

وبينما تبقى السويداءُ محاصرةً ومثقَلةً بالانتهاكاتِ، يظلُّ المجتمعُ الدوليُّ مُطالَبًا بتحرّكٍ عاجل، قبلَ أنْ يخرجَ الوضعُ عن السيطرة