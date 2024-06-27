الرئيس الإسرائيلي من الحدود الجنوبية:"علينا أن نفعل كل شيء من أجل الحفاظ على حقنا في العيش هنا"

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منطقة حدود غزة، اليوم الخميس، عبر عدة مجتمعات تضررت بشدة من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. وفي كفار عزة، رأى هرتسوغ الأضرار التي سببتها حماس، حيث التقى بالعائلات الثكلى. ثم انتقل بعد ذلك إلى شلوميت، حيث أشاد بأعضاء فريق الأمن المحلي الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن مجتمعهم. وفي حوليت، استمع إلى شهادات السكان حول الأحداث المأساوية وناقش مع المجتمع التحديات الحالية. واستمرت زيارته إلى سديه نيتسان، حيث تحدث مع السكان، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين كرهائن.

واختتم هرتسوغ جولته في أشاليم، التي تستضيف حاليًا مجتمع النازحين في كرم ابو سالم. وهناك التقى بالسكان وناقش معهم تجاربهم واحتياجاتهم.

وشدد الرئيس في ختام زيارته على أهمية دعم إعادة إعمار وتعزيز هذه المجتمعات الحدودية، وعلى ضرورة وضع هذه القضية في قلب الأولويات الوطنية، مؤكدا أن صمود هذه المناطق وتنميتها يشكلان انتصارا كبيرا على خصوم إسرائيل. كما أكد هرتسوغ مجددا على الالتزام المستمر بعودة الرهائن، معربا عن تضامنه مع أسرهم. "لقد أنهيت يومًا طويلًا في المنطقة المحيطة بغزة، قمنا بزيارة مجتمعات على اختلاف تنوعها الموجود في هذه المنطقة، المجتمعات التي تضررت بشدة. التقينا بالعائلات الثكلى، مع عائلات الرهائن الذين لن ننساهم أبدًا لحظة ويجب علينا أن نفعل كل شيء لضمان عودتهم إلى ديارهم على الفور، ولكننا رأينا أيضًا مجتمعات تبدأ عملية إعادة الإعمار والتأهيل".

وتابع هرتسوغ"هذا يمثل تحديًا وطنيًا كبيرًا والقادة الممتازين للمجالس المحلية وغيرها أصحاب المصلحة ولكن يجب علينا أن نضع هذه القضية باستمرار في مقدمة الأولويات الوطنية. تقديم الدعم، وإعطاء الروح، ورؤية الناس والنظر في أعينهم، والإيمان بأنهم سيبنون ويزرعون ويتعافون، ويجعلون الصحراء تزدهر مرة أخرى أتمنى التوفيق للسكان - لقد كان وجودنا هنا دائمًا هو الذي حدد حدود الدولة. ويجب علينا أن نفعل كل شيء للحفاظ على حقنا في العيش هنا ومنحه الأدوات اللازمة للنمو والازدهار. سيكون هذا أفضل وأهم انتصار على أعدائنا".