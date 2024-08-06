ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (الثلاثاء) أن دبلوماسيا عربيا تحدث إلى الصحيفة الأمريكية زعم أن مسؤولا إيرانيا أشار إلى أن هجوما ضد إسرائيل قد يحدث "في الإطار الزمني الفوري"، خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البلاد طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي. وزعم اثنان من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين أن موسكو بدأت في تزويد إيران بالرادارات المتقدمة ومعدات الدفاع الجوي.

وقال مسؤولون كبار إن المخابرات الأمريكية أبلغت بايدن وهاريس أن الولايات المتحدة تستعد لسيناريو يتضمن موجتين من الهجمات، واحدة من حزب الله وأخرى من إيران، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه ليس من الواضح بعد من سيهاجم أولا وما نوع الهجوم الذي سيتم تنفيذه.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، في محادثة مع مجموعة من سبعة وزراء خارجية، إن إيران يمكن أن تهاجم إسرائيل خلال 24 إلى 48 ساعة. لكن بلينكن لم يذكر الشكل الذي قد يبدو عليه الهجوم.

إضافة الى ذلك ، استدعت طهران عدداً من الدبلوماسيين الأجانب للقاء القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كاني. وهاجم خلاله ما أسماه "شراكة الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع إسرائيل"، كما قال لهم إن "العدوان الصهيوني لا يمكن أن يبقى دون رد. رد الجمهورية الإسلامية سيكون حاسما".

في المقابل، يستعد الأميركيون جيداً للرد الإيراني. وتوجد مدمرتان قادرتان على إسقاط صواريخ كروز وصواريخ باليستية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وبحسب مصدر أميركي، الحديث يدور عن حاملتي الطائرات يو إس إس بولكيلي ويو إس إس روزفلت. وفي شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا توجد سفينة من نوع USS Wasp يتم إعدادها في حالة الحاجة إلى إخلاء غير عسكري.

U.S. CENTCOM

وبالإضافة إلى ذلك، زار قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، إسرائيل أمس، والتقى برئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، وأجرى الاثنان تقييماً مشتركاً للوضع في القضايا الأمنية الاستراتيجية وتقييمات مشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط.