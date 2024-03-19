مفتي مصر السابق يثير الجدل من جديد: "من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة"

من جديد، يواصل مفتي مصر السابق على جمعة إثارة الجدل بعد كل حلقة يتم بثها من برنامجه الرمضاني "نور الدين" الذي يبث على شاشات الفضائيات المصرية.

جاء ذلك بعد أن قال : "إننا نجد الكثيرين يتحدثون عن عذاب القبر والثعبان الأقرع وأهوال يوم القيامة، لكنهم لا يتحدثون عن وجود الشفاعة، ووجود 70 ألف شفيع وكل واحد منهم يشفع في 70 ألف يعني 4 مليارات وكل المسلمين مليارين فقط".

وأضاف جمعة، خلال حلقة من برنامجه اليوم الثلاثاء "من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وفى علماء كثيرين قالوا ذلك".

وأكد المتحدث نفسه، أن "النار يمكن أن تكون أداه لتخويف الناس من عقاب الله فلا يؤذون أحدًا منوها إلى أن العلاقة بين الفرد وربه تكون مبنية على الحب والرحمة، و طبيعة الخطاب الذي ندعو به الناس لا بد أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس إلى الكراهية".

وكان جمعة قد أطلق عدة فتاوى في حلقات سابقة أثارت صخبا منها أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وتفسير ذلك من خلال آية في القرآن الكريم.

وفي نقس السياق، وجه شاب سؤالا للشيخ قائلا له ما رأيك في الحب قبل الزاوج على غرار قيس وليلى، فاجأب علي جمعة: "قيس لما تزوج ليلى طلقها بعد كل هذا الحب والشحتفة والقصائد التي غزلها في حقها"، مضيفا أنه تم عمل بحث عن "الحبيبة بتوع الجامعة " منذ عام 1980 حتى 1986 واكتشفنا أن غالبية الأولاد حبوا بعض في الجامعة، وبعدها تزوجوا.

وأكد جمعة في إجابته على إحدى الأسئلة المتعلقة بالعلاقة بين الجنسين في سن المراهقة وحكم الشرع في شاب قال لفتاة بحبك فرد الشيخ وقال" لو أبوها عارف يبقى عادي.

وعن صداقة الولد والبنت قال جمعة إن الصداقة بين الولد والبنت والخروج معًا في شلة ليس حرامًا، والبشرية كلها كانت على حد الاختلاط مضيفا أن الصداقة بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف، وتعريف العفاف أن تكون العلاقة خالية من المحرمات والسرية.