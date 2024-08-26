مسؤولون أردنيون يهاجمون بن غفير خلال حديث مع i24NEWS: "اليهود ليس لديهم ما يبحثون عنه في الحرم القدسي"

بعد تصريح بن غفير عن نيته بناء كنيس في الحرم القدسي، أعلنت مصادر قريبة من العائلة المالكة الأردنية أن كلامه ينتهك القانون الدولي • كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية

i24NEWS
i24NEWS
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وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفيرAtef Safadi/Pool Photo via AP, File

بعد تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن نيته بناء كنيس يهودي في الحرم القدسي، قال مسؤولون أردنيون مقربون من القصر الملكي لـi24NEWS إن "اليهود ليس لديهم ما يبحثون عنه هناك"، وأضافوا أن "المسجد الأقصى ليس قضية سياسية بل قضية دينية".

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وورد أيضًا أنه "حتى بعد انتهاء النزاع وإقامة دولة فلسطينية، ليس لدى اليهود ما يبحثون عنه في مساحة المسجد البالغة 144 دونمًا، حتى في الحفريات التي قامت بها إسرائيل حتى الآن في الموقع، لم يتم العثور على أي أثر لما يسميه اليهود معبدًا". من جانبها نشرت وزارة الخارجية الأردنية بيان إدانة ضد تصريحات بن غفير وأعلنت: "كل الـ 144 دونمًا التابعة للمسجد الأقصى هي مكان عبادة للمسلمين".

وأضافت وزارة الخارجية الأردنية أنها تنوي اتخاذ خطوات قضائية:"الأردن سيتخذ كافة الوسائل المطلوبة لوقف الاعتداءات ضد الأماكن المقدسة، ويجهز كافة الملفات القانونية ذات الصلة لعملية أمام المحاكم الدولية".

Jamal Awad/Flash90
الحرم القدسي -أرشييفJamal Awad/Flash90

وقال الشيخ عكرمة صبري تعقيبا على تصريحات بن غفير :"الحكومة التي ينتمي اليها بن غفير هي المسؤولة عن تصريحاته". في حين قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "تصريحات بن غفير يمكن أن تفجر الوضع في المنطقة".

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