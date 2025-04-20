مسؤول مطلع لـ i24NEWS: هناك تقدم في المحادثات حول النووي الايراني|| وروسيا مستعدة للمشاركة بتنفيذ الاتفاق

أطلعت الإدارة الأمريكية إسرائيل على تفاصيل المحادثات النووية التي جرت في روما، وفق ما أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية عميخاي شتاين مساء اليوم (الأحد). وقال مصدر مطلع لـi24NEWS إن هناك تقدما في المحادثات النووية.

وعلى ضوء التقارير الواردة عن المحادثات، يشعر الإسرائيليون، وكذلك المسؤولون الأميركيون، بالقلق إزاء التنازلات الأمريكية لإيران. وكما قد تتذكرون فإن إسرائيل تطالب بـ"النموذج الليبي": تفكيك المنشآت النووية في نطنز وفوردو. وقد ردت إيران على هذا الأمر في الماضي وأوضحت أنها لن توافق.

وأفيد الليلة أن مسؤولًا كبيرًا في الكرملين صرح لـ i24NEWS: "روسيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ الاتفاق النووي - إذا طلبت إيران ذلك". ومن المحتمل أن تقوم روسيا بتخزين اليورانيوم الذي قامت إيران بتخصيبه في السنوات الأخيرة على أراضيها، والذي بلغ مستواه 60%.