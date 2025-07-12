المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: هروب سجناء خلال القصف الإسرائيلي لسجن إيفين

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أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير،على أن"بعض سجناء سجن إيفين تمكنوا من الفرار عقب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف السجن في العاصمة طهران، ولم يفر أي من السجناء البارزين"، خلال الحرب 12 يوما التي اندلعت الشهر المنصرم"، دون أن يحدد العدد بدقة.وأضاف"خمسة سجناء كانوا من بين 71 شخصًا على الأقل قُتلوا جراء الهجوم".

وقال أصغر جهانغير إن "سجناء سابقون ونشطاء إن القصف عرّض حياة المعتقلين السياسيين للخطر، مشيرين إلى أن العديد من الأوروبيين محتجزون أيضًا في سجن إيفين"

واشار جهانغير، إلى إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية "حصلت على معلومات قيّمة حول شبكات العدو في الداخل"، وتمكنت من تحديد هويتها، مشيراً إلى أن الملاحقة الجارية تتم "بدقة وحزم وسرعة"، ومؤكداً أنه "سيتم في المستقبل القريب إطلاع الشعب النبيل على معلومات جيدة في هذا الشأن".وأوضح"اعتُقل عدد من الأشخاص بتهمة التجسس، وأن القضية قيد التحقيق، كما تم توجيه تهم التجسس إلى بعضهم. وأضاف: "قبل صدور حكم المحكمة لا يمكننا اعتبار أي فرد جاسوساً أو إصدار حكم بحقه"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "عدم الإفصاح عن التفاصيل يعود إلى احتمال استغلالها من قبل العدو".

وفي معرض رده على سؤال حول ما يُقال إن السبب الرئيسي للهجوم على سجن إيفين كان للقضاء على بعض الجواسيس من قبل إسرائيل، قال جهانغيري: "لا أؤكد هذا الأمر"، موضحاً أن "الهدف من الهجوم على سجن إيفين كان إرهاب المجتمع، ودفع الناس إلى التراجع عن دعم الثورة، والإسلام، وإيران"، وإن هذا الهجوم أسفر عن سقوط مدنيين عاديين، ومواطنين، وعائلات سجناء، وموظفين في الجهاز القضائي، وموظفي السجون، والجيران المقيمين في المنطقة".