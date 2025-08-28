"إسرائيل ترى بالشمال السوري منطقة نفوذ لتركيا وتحالفها مع أكراد العراق"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية اعتراف نتنياهو باللإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبها الأتراك والتوتر بين إسرائيل وتركيا في سوريا، أكد الخبير الإسرائيلي بالشأن التركي د.حاي ايتان كوهين يانورجاك إن "إسرائيل ترى في شمال سوريا منطقة نفوذ لتركيا وتحالفها هو مع أكراد العراق". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات الخبير الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"المواجهة بين إسرائيل وتركيا ليس جيدا لهما وللولايات المتحدة أنه أمر مدمر لإسرائيل وتركيا .. ولمنع مثل هذه المواجهة يجب تقسيم النفوذ في سوريا، إسرائيل لن تنسحب من سوريا بدون توقيع اتفاق " وشدد على أن "إسرائيل بعد السابع من أكتوبر تفرض الشروط والواقع ولن تعيش وفقا لشروط اللاعبين الآخرين وإملاءاتهم".

وتابع :" لحماية إسرائيل سنبقى بالنقاط الأساسية في سوريا ولبنان وسننسحب بعد توقيع اتفاقات سلام والذي يشمل اعتراف متبادل.." وبخصوص تركيا :"دولة إسرائيل تحترم تركيا، وأشدد على أن إسرائيل ترى في شمال سوريا منطقة نفوذ طبيعي لتركيا ولا نريد رؤية دور تركي وسط سوريا ولا نريد أن نرى تواجد تركي جنوب سوريا". وبخصوص الأكراد :"إسرائيل يهمها الشعب الكردي وهي تمتلك علاقات مميزة مع الأكراد في شمال العراق وليس في شمال سوريا".

الحلقة كاملة: