الرسالة السعودية لإيران: "فكروا في اتفاق لتجنب هجوم إسرائيلي"

أفادت وكالة رويترز يوم الجمعة أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالةً صريحةً إلى المسؤولين الإيرانيين مفادها أن عليهم أخذ عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء محادثات نووية على محمل الجدّ كوسيلةٍ لتجنب هجومٍ إسرائيلي. ووفقًا للتقرير، أرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر 89 عامًا، والذي كان يخشى من مزيدٍ من التدهور في المنطقة، ابنه إلى طهران الشهر الماضي لنقل هذا التحذير إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

ويشير التقرير، الذي يعتمد على مصدرين في الخليج قريبين من الدوائر الحكومية، ومسؤولين إيرانيين اثنين، إلى أن الاجتماع المذكور عقد خلف أبواب مغلقة في 17 أبريل/نيسان. وحضر الاجتماع المذكور، الذي عقد في المجمع الرئاسي في طهران، الرئيس مسعود بازشكيان، ورئيس الأركان محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

كما ذُكر، ووفقًا للمصادر الأربعة، حذّر بن سلمان - الذي شغل منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى - الإيرانيين، مشيرًا إلى أن "ترامب لا يوجد لديه صبر على المفاوضات المطولة، وفريقه يريد إبرام صفقة بسرعة - حتى تُغلق نافذة الفرصة الدبلوماسية بسرعة".

وأشار المصدران الخليجيان إلى أن الأمير شدّد على أن "التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أفضل من مواجهة هجوم إسرائيلي في حال فشل المحادثات". وأشارت هذه المصادر، ودبلوماسي كبير مطلع على تفاصيل النقاش، إلى أن بن سلمان قال بأن المنطقة - التي شهدت صراعات حادة في غزة ولبنان - لن تصمد أمام المزيد من التصعيد.