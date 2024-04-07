وفاة الأسير وليد دقة بعد معاناة طويلة مع المرض

أعلن مساء اليوم عن وفاة الأسير وليد دقة (61 عاما) والذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. وأعلنت هيئة الأسرى أن دقة توفي في مستشفى آساف هروفيه بعد تدهور حالته الصحية.ويشار الى أن دقة ابن مدينة باقة الغربية، وهو أحد أقدم الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقضى دقة حكما بالسجن المؤبد بعد أن كان متورطا بخطف وقتل الجندي موشيه تمام 1984. وعاني دقة خلال السنوات الأخيرة تراجعت حالته الصحية بعد معاناته مع المرض. وطالب في شهر حزيران/يونيو بالإفراج عنه بعد قضاءه 39 عاما في السجن، لكن لجنة الإفراج المشروط قررت عدم الإفراج عنه.

وقدم دقة الطلب بعد أن قال إن حالته ميؤوس منه ويرغب بالوفاة قريبا من عائلته خارج السجن.

ويشار الى أن دقة كان أنهى محكومية المؤبد التي بدأها منذ عام 1987، لكنه كان يقضى محكومية إضافية بالسجن عامين بسبب قضية ترتبط بتهريب هواتف. ودقة الذي كان أحد أقدم السجناء الأمنية شغل المتحدث باسم الأسرى في السجون التي كان يقضي بها محكوميته.