وزير الصحة الإسرائيلي يستلم طردًا مشبوهًا في الكنيست والأمن "يغلق مكتبه حتى انتهاء الفحص"

يجري التحقيق في استلام وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو طردا اكتشف فيه مسحوقا أثار الشبهات وتم استدعاء حراس الأمن للتعامل مع القضية

i24NEWS
i24NEWS
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وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو
وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسوYonatan Sindel/Flash90

يجري التحقيق في استلام وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو طردا اكتشف فيه مسحوقا أثار الشبهات وتم استدعاء حراس الأمن للتعامل مع القضية.

ودفع الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم الإثنين إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية، بما في ذلك إغلاق مكتب الوزير.

Nadav Elimelech /i24NEWS
فتح وزير الصحة أوريئل بوسو مظروفا بريديا في مكتبه بالكنيست وعثر في إحداها على كبسولة تحتوي على مسحوقNadav Elimelech /i24NEWS

ووفقا للمعلومات الأولية فقد تم وضع الظرف في حاوية مغلقة خاصة مصممة لمثل هذه الحالات وستؤخذ لمزيد من الفحص في المعهد البيولوجي. وأضافت المتحدثة باسم الكنيست أنه تم فحص الوزير من قبل أحد المسعفين، ولم تظهر عليه أي أعراض. وأكدوا أن "مكتب الوزير مغلق حتى انتهاء عملية الفحص".

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