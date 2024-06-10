وزير الصحة الإسرائيلي يستلم طردًا مشبوهًا في الكنيست والأمن "يغلق مكتبه حتى انتهاء الفحص"
يجري التحقيق في استلام وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو طردا اكتشف فيه مسحوقا أثار الشبهات وتم استدعاء حراس الأمن للتعامل مع القضية
i24NEWS
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يجري التحقيق في استلام وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو طردا اكتشف فيه مسحوقا أثار الشبهات وتم استدعاء حراس الأمن للتعامل مع القضية.
ودفع الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم الإثنين إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية، بما في ذلك إغلاق مكتب الوزير.
ووفقا للمعلومات الأولية فقد تم وضع الظرف في حاوية مغلقة خاصة مصممة لمثل هذه الحالات وستؤخذ لمزيد من الفحص في المعهد البيولوجي. وأضافت المتحدثة باسم الكنيست أنه تم فحص الوزير من قبل أحد المسعفين، ولم تظهر عليه أي أعراض. وأكدوا أن "مكتب الوزير مغلق حتى انتهاء عملية الفحص".
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