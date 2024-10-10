المستشار الألماني: "سنرسل مزيدا من الأسلحة إلى إسرائيل قريبا"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، مساء اليوم الخميس، أن "ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا"، بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمداً.

وقال شولتز أمام البرلمان، في مناسبة لإحياء مرور عام عن هجمات 7 أكتوبر: "لم نقرر عدم توريد الأسلحة، ورّدنا أسلحة وسنوّرد أسلحة"، وذلك في رد على اتهام من زعيم المعارضة فريدريش ميرتس.وأضاف"الحكومة اتخذت قرارات تضمن أيضاً إرسال مزيد من الأسلحة قريباً".

كما اتهم فريدريش ميرتس، زعيم المعارضة المحافظة في ألمانيا، الحكومة الألمانية "بتأخير صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الذخيرة، وقطع غيار الدبابات"