مقتل شيخ العلويين في سوريا شعبان منصور ونجله بعد اعتقاله من قبل قوات النظام السوري

أفادت مصادر إعلامية سورية عن مقتل شيخ العلويين العلامة شعبان منصور (90 عاما) ونجله من قرية سقلبية، وذكرت المصادر أنه قتل بعد اختطافه واعتقاله من منزله مع نجله حسين، ويعتبر منصور أبرز الرموز الدينية للطائفة العلوية في عموم سوريا، وهو شيخ معروف بدعوته الدائمة الى الإنسانية والسلام.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال الشيخ منصور رغم معاناته من المرض منذ أكثر من عام ، كما أنه غير قادر على الكلام، وانتشرت صورة له في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها جثمانه ملقى على الأرض في أطراف مدينة سلحب في الساحل السوري.

واستمرت الاشتباكات لليوم التالي في عدد من المدن السورية في الساحل السوري بين قوات النظام والسكان العلويين ،وأسفرت عن عشرات القتلى من السوريين وقوات الأمن، التي القت أيضا قنابل من المروحيات في مناطق مدنية في الساحل السوري، وهو واضح في هذا الفيديو.

من جانبها نقلت وكالة سانا للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني يحذر فيه من "العواقب الوخيمة للاستمرار في الغدر، ونؤكد أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه رداً حاسماً لا تهاون فيه".

كما هدد عبد الغني في بيان آخر : "من يراهن على الفوضى لم يدرك بعد أن عهد الاستبداد انتهى وأن البعث دفن إلى غير رجعة وأن طغيانه دُمر تحت إرادة الشعب السوري، ولمن لم يفهم ذلك بعد سنعيد توضيحه عملياً على الأرض".

في حين طالب المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا الأمم المتحدة وروسيا والمجتمع الدولي التدخل في ما يحدث في الساحل السوري من قتل ، حيث تدخل وفقا لبيان "الأرتال الى الساحل السوري بحجة فلول النظام وبقصد الترهيب و القتل بحق الشعب السوري عامة و للطائفة العلوية خاصة"

كما توجه البيان الى شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز :"ونقول انّه مع اشتداد المحنة، نضع يدنا في يدكم، سماحة الشيخ حكمت الهجري، ونطلب منكم مساندتنا ورفع الظلم عنّا. نحن لا نناصر ظالماً ولا نقف مع أيادٍ تلطخت بالدماء، بل نقف مع الحق والعدل، ومستعدون لمحاسبة أي مجرم اقترف جريمة بحق أبناء شعبنا، ولو كان من أبنائنا"

وتابع البيان :"إننا نناشدكم الوقوف معنا، فأنتم أهل المروءة والنجدة، والمرجع الوطني الذي نثق به في هذه المحنة، فليكن موقفكم سنداً لنا، ولتُرفع أصواتكم معنا حتى يصل نداؤنا إلى كل صاحب ضمير حي".