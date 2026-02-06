قضية جيفري إبستين: نتنياهو ينفي أي تورط إسرائيلي ويهاجم إيهود باراك

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة نظريات المؤامرة التي تزعم أن "الممول الأمريكي جيفري إبستين كان يعمل لصالح إسرائيل أو الموساد". وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، أكد نتنياهو على أن "علاقات جيفري إبستين الوثيقة برئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك تُعدّ دليلاً مناقضاً تماماً لهذه الادعاءات".

ووفقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن "العلاقة الوثيقة بين إبستين وباراك تُثبت أن الممول لم يكن يتصرف نيابة عن إسرائيل". وانتهز نتنياهو هذه الفرصة لشن هجوم سياسي مباشر على منافسه اللدود، متهماً إيهود باراك، منذ هزيمته الانتخابية قبل أكثر من عشرين عاماً، بالسعي الحثيث لإضعاف الديمقراطية الإسرائيلية. واتهم نتنياهو إيهود باراك تحديدًا بالتواطؤ مع ما وصفه بـ"اليسار المتطرف المناهض للصهيونية في محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة".

بل ذهب رئيس الوزراء أبعد من ذلك، مؤكدًا أن باراك لعب دورًا فاعلًا، علنًا وسرًا، في تأجيج حركات الاحتجاج الجماهيرية، وإذكاء التوترات الداخلية، ونشر روايات إعلامية مضللة، بحسب قوله، بهدف زعزعة استقرار الحكومة الإسرائيلية.

في هذا السياق المشحون، سعى بيان نتنياهو إلى دحض الشائعات التي تربط إبستين بإسرائيل، وتصفية حسابات سياسية مع إيهود باراك، في نقاش متشابك مع فضيحة دولية، وشكوك مستمرة، وتنافسات داخلية إسرائيلية.

يأتي هذا الموقف بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق الداخلية المتعلقة بقضية إبستين. وقد سلطت هذه الوثائق الضوء على علاقات الممول بالعديد من الشخصيات المؤثرة في الأوساط السياسية والاقتصادية والأكاديمية والإعلامية، بمن فيهم إيهود باراك. وقد أعادت هذه الكشوفات إشعال التكهنات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتهم إبستين بأنه عميل للموساد، وهي اتهامات يرفضها نتنياهو ضمنياً باعتبارها لا أساس لها من الصحة.