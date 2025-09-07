حاولت إغراق حماتها - وهربت من الشرطة الإسرائيلية سباحة إلى عمق البحر

قد يعجبك أيضًا -

سُجِّل حادث غير عادي الأسبوع الماضي بالقرب من شاطئ "سدوت يوم"، القريب من كيبوتس سادوت يوم وسط إسرائيل، حيث يُشتبه في أن امرأة حاولت إغراق حماتها. عند وصول رجال الشرطة إلى المكان، حاولت الكنة الهروب من الموقع عن طريق السباحة نحو أعماق البحر. ولاحقاً، أُرسلت للفحص النفسي.

قالت الشرطة إنه فور تلقي البلاغ، والذي أفاد بأنه يبدو أن امرأتين تتعاركان داخل البحر، وصل رجال الشرطة إلى المكان وبدأوا بعمليات تمشيط، وخلالها عثروا على امرأة من سكان برديس حنا في الستينيات من عمرها، والتي بدت وكأنها تغرق. تم نقلها بحالة طفيفة لتلقي العلاج الطبي.

مع انتهاء أعمال التمشيط، تم العثور على المشتبه بها واعتُقلت للتحقيق في مركز الشرطة في الخضيرة. تم تمديد اعتقالها حتى يوم الاثنين القريب.